Vazio sanitário vai até 30 de setembro em SP Começou no domingo e terminará no dia 30 de setembro o vazio sanitário de 90 dias para o cultivo da soja em São Paulo, estabelecido por resolução da Secretaria de Agricultura do Estado em março deste ano. A medida visa a evitar a proliferação da ferrugem asiática, que se desenvolve em condições de umidade e temperaturas amenas.