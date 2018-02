VCP encerra 1o tri com prejuízo de R$6 mi

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou 148 milhões de reais, contra 208 milhões de reais nos primeiros três meses de 2008. A margem passou de 35 para 26 por cento no período.

A Aracruz, que está em processo de fusão com a VCP, divulgou na quinta-feira prejuízo líquido de 1,7 milhão de reais, no primeiro trimestre ante perda de quase 3 bilhões de reais no quarto trimestre.

(Por Alberto Alerigi Jr.)