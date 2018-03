Veículo atravessa via férrea e colide com trem no RJ A SuperVia, concessionária que administra os trens no Rio de Janeiro, informou que um trem que fazia o trajeto entre o ramal de Saracuruna, na Baixada Fluminense, e a Central do Brasil, no Centro, colidiu na tarde de hoje com um veículo que tentou atravessar irregularmente a via férrea perto da estação de Gramacho, em Duque de Caxias. Não há informações sobre feridos.