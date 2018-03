Veículo capota e cai em córrego em Embu das Artes(SP) Um veículo capotou e caiu em um córrego, por volta das 6h45 de hoje, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida, de acordo com o Corpo do Bombeiros, que não informou os nomes dos envolvidos no acidente.