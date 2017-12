Veículo do MBL é depredado na porta da sede

Cinco homens depredaram uma kombi estacionada na porta do escritório Movimento Brasil Livre, no bairro de Vila Mariana. Dentro do veículo havia material de campanha do vereador eleito, Fernando Holliday (DEM), um dos coordenadores nacionais do MBL. Um dos cinco golpeia a porta do local, danificando ligeiramente a fachada.

A ação durou cerca de dois minutos, entre 0h47 e 0h49 desta madrugada, conforme a gravação da câmera de segurança. Depois do ataque os agressores fugiram a pé. Veja o vídeo abaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eles gritavam 'fascistas, fascistas'", disse o coordenador nacional do grupo, Kim Kataguiri. Ele e Holliday, que mora no local, estavam no galpão no momento do ataque. "Corremos para o fundo do escritório e chamamos a polícia, mas quando eles chegaram os agressores já tinham fugido", disse.

O grupo está em contato com vizinhos para colher mais imagens de câmeras de segurança, na tentativa de identificar os autores e para o registro do Boletim de Ocorrência que seriá feito ainda na tarde desta terça. Essa é a primeira vez que a fachada do grupo é alvo de ataque.

O Movimento Brasil Livre é um dos grupos organizadores das manifestações de rua pró-impeachment realizadas em 2015 e neste ano.