Veículo na contramão da Anhanguera deixa 3 feridos Um utilitário Pampa, trafegando na contramão, em plena Rodovia Anhanguera, causou um acidente com três vítimas, no primeiro minuto de hoje, em Ribeirão Preto. No km 305, o motorista do Pampa passou em frente da base da Polícia Rodoviária, na contramão, no sentido capital-interior, e cerca de 700 metros depois bateu de frente com um caminhão Scania. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi levado à Unidade Básica de Saúde Central. O motorista do Pampa e o passageiro sofreram ferimentos graves e foram levados à Unidade de Emergência, do Hospital das Clínicas. Os nomes não foram divulgados.