Veja a lista de países inimigos da liberdade online A entidade Repórteres sem Fronteiras divulgou uma lista de países que mais restringem a liberdade dos usuários da internet. São 13 países: Arábia Saudita, Belarus, Burma, China, Coréia do Norte, Cuba, Egito, Irã, Síria, Tunísia, Turcomenistão, Usbequistão e Vietnã. Segundo a organização, que defende a liberdade de expressão e de imprensa, estes países estabelecem restrições quanto ao acesso a sites na Web e à expressão de opiniões. A entidade também passou a receber assinaturas de um manifesto desde as 11h00 desta terça e que já recebeu mais de 20 mil mensagens de apoio. O site da RSF também permite aos internautas deixar mensagens de áudio para o fundador do portal Yahoo, Jerry Yang, pelo apoio dado pela empresa a autoridades chinesas e que levaram à prisão de jornalistas.