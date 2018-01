Veja como incluir uma infinidade de efeitos especiais

O Ubuntu é cheio de efeitos gráficos impressionantes. Dá para criar até 256 áreas de trabalho diferentes, que podem ser visualizadas em um cubo 3D. As janelas ficam "moles" quando você as arrasta ou maximiza. E tem mais um monte de loucuras. É tanto recurso que o sistema operacional da Microsoft, mesmo o Vista, fica comendo poeira. As maluquices já estavam presentes nas últimas versões do Ubuntu e quase não tiveram mudanças no Hardy Heron (8.04). Os efeitos têm de ser acionados. Clique com o botão direito do mouse sobre o fundo de tela e escolha "alterar fundo de tela" ou entre direto em Sistema/Preferências/Aparência. Na aba "Efeitos Visuais", escolha se quer tirar os efeitos, deixar em um nível normal ou usar tudo o que o sistema tem a oferecer. Só que, mesmo no nível máximo, os recursos mais legais, como o cubo, não estão presentes. Para ativá-los, vá em Aplicações e Adicionar/Remover. Na caixa "exibir", selecione "todos os aplicativos disponíveis" e procure a palavra "compiz". Selecione o programa Advanced Desktop Effects Settings e clique em "Aplicar mudanças". Entre no programa em Sistema/Preferências. São 74 opções, algumas imperceptíveis. Para ligar o cubo selecione as opções Desktop Cube e Rotate Cube. Ligue o efeito Janelas 3D para que os programas abertos "saltem" ao girar o cubo. Este ganha um reflexo se você clicar em Reflexão do cubo. Na opção Coberturas, é possível aplicar imagens nas faces superior e inferior do cubo. Já nas configurações de janelas, escolha um dos "alternadores" para criar um efeito na hora de alternar entre janelas abertas pressionando ao mesmo tempo as teclas Super (com o símbolo do Windows) e Tab. O legal é que você pode alterar qualquer configuração dos efeitos. São infinitas as possibilidades. Entre nas opções do Desktop Cube para colocar uma imagem de fundo, como uma foto, que também pode girar 360 graus junto com o cubo. Já em Animações dá para mudar os efeitos das janelas. Já imaginou uma janela pegando fogo ou dobrando como um avião de papel? Isso tudo é possível. F.S.