Veja como instalar os melhores plug-ins Instalar um plug-in no WordPress é tão simples quanto instalar um tema gráfico. A única diferença é que você deve jogar os arquivos em outra pasta, a "plugins" (veja instruções na página ao lado). Estes podem ser obtidos no endereço wordpress.org/extend/plugins. Nem todos os plug-ins têm utilidade, mas alguns são realmente muito bacanas. Como o PodPress, uma verdadeira mão na roda para quem faz podcasts. Ele adiciona um tocador de áudio ao blog. Ou seja, as pessoas podem ouvir o podcast sem sair da página. E o PodPress também se encarrega de criar o "feed" RSS do seu podcast – para que os assinantes recebam o arquivo automaticamente. Bem legal. Fique atento a um detalhe. O arquivo MP3 do seu podcast deve ser enviado via FTP e gravado na pasta /www/wp-content/uploads. Quando você estiver escrevendo um post, basta acionar a opção PodPress e digitar o nome do arquivo que contém o podcast. Existem muitos plug-ins que prometem fazer álbuns de fotos no WordPress. Mas no quesito beleza nenhum deles se compara ao PicLens. Ele cria um show de slides flutuante que ocupa a tela inteira. O efeito é muito bonito (veja imagem acima). Você cria seu post, inclui as fotos e o PicLens cria os slides. Não se esqueça de incluir o comando piclens-lite-link, entre colchetes, no seu post. Isso criará um link que, quando clicado, abrirá o show de slides. O WordPress é muito resistente a spams. Tudo graças a outro plug-in, o Akismet, que já vem instalado. Para que ele funcione, você precisa fornecer uma tal "API do WordPress". Não tem segredo: basta se cadastrar em wordpress.com e você receberá o código por e-mail. Para os leitores do blog, não há nada melhor do que o plug-in Gregarious. Ele cria um menu que permite, com apenas um clique, enviar qualquer post por e-mail – ou então publicá-lo em sites de "notícias sociais", como Digg e del.icio.us. Quer que o seu blog apareça bem no Google e em outros mecanismos de busca? A dica é instalar o plug-in All in one SEO Pack. Ele gera palavras-chave que supostamente chamam a atenção dos buscadores, fazendo com que o seu blog esteja melhor classificado nas páginas de resultados. O Adsense Manager vai pela mesma linha: promete facilitar a vida de quem insere os chamados "links patrocinados" (propagandas) do Google em seu blog. Sempre é bom ter um backup de todos os seus arquivos, certo? O plug-in WP-DB-Backup faz, com um clique, backup completo do blog. B.S.G.