Veja como são os novos planos da Tim para o 3G

Uma placa na frente do auditório do Ibirapuera com a inscrição "3G+" indicava o que se passava no interior do prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na última quarta-feira. A operadora Tim fez o lançamento da sua rede de terceira geração (3G), que possibilita acesso mais veloz à internet pelo celular. Por enquanto, o serviço só está disponível em seis regiões metropolitanas: Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA). Como a autorização para utilizar as freqüências compradas em um leilão em dezembro ainda não foi assinada, a operadora optou por inaugurar o 3G em uma outra faixa, de 850MHz. Agora já são quatro operadoras brasileiras com serviços de internet rápida (Telemig, Claro, CTBC e Tim). A Vivo também tem uma rede 3G, lançada em 2004. Porém, ela funciona baseada na tecnologia CDMA (a mesma dos celulares que não utilizam chip), que tem caído em desuso no Brasil. Existem duas formas de usar o 3G. A primeira é acessar a internet no próprio celular. A segunda é ligar um modem no notebook ou no computador de mesa, que se conecta à web pelo sinal da operadora. Os planos para navegar na rede são os mesmos, tanto para o celular quanto para o modem. Por R$ 19 mensais, além da mensalidade das ligações, você tem 40 megabytes (MB) para usar a internet. Como não 40MB não é muito, ele é o plano mais indicado para usos simples, como ler e-mails. Os outros planos são de 250MB e de 1 gigabyte (1024MB). As mensalidades são de R$ 29 e R$ 69. São ideais para quem precisa baixar anexos dos e-mails, ver páginas pesadas com imagens, ler notícias, em todos os dias do mês. Nenhum dos planos está disponível para clientes pré-pago. Mesmo no pós-pago é preciso ter um celular compatível com a tecnologia 3G. A Tim colocou à venda cinco modelos que funcionam na freqüência de 850MHz. Eles custam de R$ 599 a R$ 1.949 nos planos de ligações de 60 minutos, o menor. Já para usar o modem, seja no computador de casa ou no notebook, os melhores planos são aqueles que não têm limite de tráfego, para navegar sem se preocupar com quantos bytes você usou. Eles são de acordo com a velocidade de conexão. O plano de até 1 megabit por segundo (Mbps) custa R$ 99,90 por mês. Para ter idéia, a internet discada funciona em cerca de 56 kilobits por segundo. O outro plano é de até 7 Mbps, mais veloz, e custa R$ 159.