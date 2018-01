Veja como ver o Hulu mesmo fora dos EUA Ao contrário do South Park Studios, o Hulu só funciona nos EUA. O serviço online de vídeo, que tem parceria com vários canais e estúdios, como NBC, MGM, Sony Pictures e Warner Bross, tem mais de 200 seriados e centenas de filmes em seu arquivo. Já há um jeito de acessá-lo de fora do território americano. Entre em www.hotspotshield.com e baixe o seu programa. Depois clique em Hotspot Shield Launch, um ícone que surge no desktop, e espere uma janela abrir. Aperte em "connect", vá em www.hulu.com e escolha um vídeo. G.M.