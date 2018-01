Veja o que os principais veículos de tecnologia disseram sobre o Kindle DX

Wired: "A tela de 9,7 polegadas funciona bem ao exibir os artigos de jornais. As notícias do NYT ficam até melhores do que no site do jornal, embora a falta de fotografias coloridas seja um problema. (...) Como no Kindle 2, o DX também é lento para realizar funções, como navegar na internet ou digitar um termo de busca na loja da Amazon. Mas esse é um problema menor, já que você passará a maior parte do tempo lendo." Gizmodo: "A tela está igual, mas, de alguma forma, proporcionalmente bonita. (...) O teclado ocupa aproximadamente 10% do tamanho do Kindle DX, enquanto que nas outras versões parecia ocupar 20%. Gostei dele, mas duvido que levaria o Kindle DX em uma viagem ou usaria ele na cama para ler. (...) A tela demora cerca de 3 segundos para recarregar na horizontal ao girá-lo, algo bem parecido com o acelerômetro do iPhone." Engadget: "Não é tão diferente do Kindle 2. A rotação da tela é legal e o display grande torna a leitura de jornais mais fácil, mas, no geral, é o mesmo aparelho. (...) O tempo para carregar o texto das páginas não mudou. Você ainda vê os flashes pretos ao virar a tela.(...) Ele é muito grande para colocar na bolsa, mas não tanto a ponto de fazer você não considerar comprá-lo em vez do Kindle 2." Cnet: "O DX tem mais memória: 4 GB (3,3 GB utilizáveis), comparado aos 2 GB do Kindle 2. (...) Infelizmente, nem ele nem o Kindle 2 têm slot para cartão de memória como o primeiro Kindle. (...) A leitura de arquivos em PDF não tem zoom, mas o modo horizontal corta e aumenta o tamanho do texto. Ao que tudo indica, não tem potência para dar zoom em PDFs. (...) De qualquer forma, o DX avança no conceito de leitura."