Veja os amigos em comum em seus contatos no Orkut O site de relacionamentos Orkut estreou uma nova ferramenta nesta semana que permite ver os amigos em comum que existem entre o usuário e seus contatos mais próximos. Acessar o recurso é bem simples. Basta selecionar a página de um de seus amigos e olhar no canto inferior direito da tela. Uma lista mostra as fotos e nomes dos contatos em um bloco separado, descrito como "Amigos em Comum". A ferramenta separa quatro contatos aleatórios e coloca entre parênteses o número total de amigos comuns. Basta clicar nesse bloco para abrir a lista completa em separado. O campo, óbvio, não aparece se o usuário não tiver outros contatos em comum com as pessoas de sua lista de amigos.