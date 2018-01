Veja os destaques do 'Link' entre 1 e 7 de junho

Campeonato de games online realizado num cinema 'trava' antes do fim Sem internet nas últimas finais, Game Experience, que ocorreu no fim de semana, frustra participantes 'Em 20 anos, talvez seja possível conectar de Marte' Executiva da Nasa detalha projetos colaborativos do governo americano e fala da internet interplanetária Nokia N97 chega às lojas a partir deste mês Novo aparelho multimídia será lançado em 75 países; Brasil deve receber no segundo semestre Filme 'Home' estreia no YouTube, cinemas e TV simultaneamente nesta sexta Produzido por Luc-Besson, filme discute problemas ambientais, será exibido em 126 países e também estará disponível em telas ao ar livre ou em DVD 'Tosh.0' do Comedy Central explora fórmula batida, mas tem boas ideias Humorista estreia nos EUA programa de TV sobre os vídeos mais toscos da internet. A pergunta é - alguém precisa realmente disso, e na TV? Mais um celular de Hugo Chávez Venezuela anuncia smartphone para competir diretamente com o BlackBerry _______________ Veja o que foi destaque no Blog do Link na semana de 1 a 7 de junho. • 'No More Heroes' continua deliciosamente detestável • Twitter na capa da 'Time' • O primo pobre e mais legal do Photoshop • Cada um num quadrado do Google • Navegação em redes sociais cresce 83%