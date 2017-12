Veja os números da Mega da Virada que pagará R$ 246 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira, dia 31, o sorteio da Mega da Virada; O prêmio especial, que não acumula, ficou em R$ 246 milhões e teve seis apostas vencedoras. Os números sorteados foram 31 - 02 - 51 - 42 - 18 - 56.

Os ganhadores fizeram os jogos em Água Branca, no Estado de Alagoas, Cerquilho, no interior de São Paulo, e em três cidades do Espírito Santo: Guaçuí, Vila Velha e Vitória. Na capital capixaba dois apostadores diferentes acertaram as dezenas. Cada um dos seis vencedores tem direito ao valor de R$ 41.088.919,05.

A Quina teve 827 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 43.913,49. A quadra foi acertada por 62.767 jogos, rendendo R$ 826,55, para cada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A arrecadação total foi de R$ 620.312.112, valor do qual 51% será rateado para a premiação, de acordo com a Caixa.

A estimativa inicial da Caixa era de um prêmio acima de R$ 280 milhões, mas a arrecadação com as apostas ficaram abaixo do esperado. O sorteio especial não acumula. Se nenhum apostador tivesse acertado as seis dezenas sorteadas, o valor seria dividido entre os acertadores de cinco dezenas. Caso ninguém também tivesse acertado cinco dezenas, o prêmio seria dividido entre apostas com quatro números sorteados, e assim por diante.

Atualizado 01/01/2016 às 7:50