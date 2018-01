Veja os presentes 'mais idiotas' disponíveis para o Natal

Do spray bucal "Madre Teresa" ao estridente frango de borracha, os fabricantes pensam em tudo para fornecer os presentes de Natal mais estúpidos a tempo das compras de fim de ano. Nesta semana, o site Stupid.com, que promete encontrar um presente realmente estúpido, apresentou a lista dos dez presentes de Natal "mais idiotas" de 2007. "Estes presentes são tão ridículos que todo mundo vai querer um", diz Gary Apple, fundador do site. A seguir, a lista dos eleitos pelo Stupid.com: 1 - PLANTA PORTÁTIL Está a fim de alguém, mas anda ocupado? Experimente usar esse ramo portátil. O curioso arranjo é feito com um ramo de mistletoe falso e vem com uma prática ventosa para fixação na sua testa. Link 2 - O QUEBRA-NOZES HILLARY Do tipo ame ou odeie, esta é a nova versão da pré-candidata democrata à presidência dos Estados Unidos Hillary Clinton, que foi transformada em um quebra-nozes. Link 3 - MACACO-CATAPULTA Vestido como um super-herói, este macaco de pelúcia pode voar por até 15 metros e gritar enquanto cruza os ares. Link 4 - LARRY CRAIG ACTION FIGURE O boneco do senador norte-americano Larry Craig veste uma camiseta com a declaração "Eu não sou gay". O boneco tem pernas e braços articulados e repete o trecho da entrevista coletiva na qual tenta explicar sobre o seu comportamento suspeito em um banheiro de aeroporto. Link 5 - CHICLETE DE BACON O defumado de carne favorito nos Estados Unidos virou chiclete. O Uncle Oinker’s Gummy Bacon tem aparência de uma fatia de bacon e vem embalado como se fosse carne, mas o sabor é de morango. Link 6 - CABEÇA DE ALCE INFLÁVEL Para que caçar um alce se você pode simplesmente comprar uma cabeça inflável e colocá-la na sua sala de troféus? Link 7 - PEPINO CANTOR Quando você aperta o botão, este pepino eletrônico canta uma canção tradicional dos alpes suíços. Link 8 - URSO QUE SOLTA BALAS PELO... Este inocente urso de plástico vem com um pacote de balas de goma. Para pegar uma, pressione os quadris do urso e veja o que acontece. Link 9 - MÁQUINA DE DESCULPAS Esse curioso aparelho reproduz sons de sirene, campainha, estática e até choro de bebê e serve para você se livrar de uma ligação telefônica inconveniente. Link 10 - DANÇARINA USB Conecte o aparelho à porta USB e à saída de som do seu computador e, quando a música começar, a boneca dançará ao redor do poste. Link