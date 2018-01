Vellutata de tomate (Emiliano)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - "Um gaspacho com nome metido a besta!", definiu a Anna, já olhando de lado pro sorbet de queijo de cabra derretendo sobre o caldinho rosa de tomates. "Na Espanha, isso aqui viria de brinde", continuou. Mas o preconceito desceu goela abaixo já na primeira colherada: a textura sedosa que justifica o nome do prato, com sabores mil, arrancou um sorriso de satisfação. E ainda tinha o delicadíssimo sorbet. E a sensacional farofinha de azeitona (feita na salamandra com farinha de rosca, explicou o maître). Ao fim do prato, na briga pelas últimas colheradas, perguntei: "que tal o gaspacho?". "Alto lá! Isso aqui é muito mais chique que um gaspacho...". Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Uma entrada sem graça e enjoativa, onde o amargor da cebola em excesso compromete até o suposto frescor de uma sopa gelada. Já provei muitas interpretações inovadoras do Guaspacho que são mais apetitosas. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Entrada refrescante bem meridional. Uma sopa de tomate, uma "quenelle" de queijo de cabra leve, manjericão e azeitonas. Prato agradável, mais não entusiasma. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Não somente o melhor prato da categoria, um dos melhores do prêmio. Delicado, sutil, criativo, equilibrado e refrescante. Bravo! Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Decisão sofrida. Cremoso, aveludado, saboroso. Sal na medida, não lembra gaspacho e nem é cremoso demais. Ai esta a arte. Sei como é difícil acertar sequer o sal na agua do macarrão quando nas minhas raras excursões culinárias no mundo dos fogões. Gostei. Deixou boa lembrança. Muito agradável e refrescante. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - Esta vellutata traduz exatamente o que entendo por entrada - um prato delicado e leve, uma diversão para o paladar enquanto não chega o prato principal. Lembra gaspacho, com sabor de tomate cru, e tempero discreto, mas indispensável. O sorvete que vem no centro é uma nuvem cremosa com o sabor característico de leite de cabra. Delicioso! Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - É uma entrada que surpreende pela combinação de delicadeza e sabor. Textura aveludada, essa sopa de tomate é servida fria com uma bola de semifreddo de queijo de cabra, que quebra a cidez dos tomates, e salpicada com azeitonas crocantes - incrível, mas as azeitonas viram uma espécie de farofa, secas na salamandra. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - A qualidade se destaca nas coisas simples, como esta sopa fria que atende o gosto apesar de sua leveza. Faz a diferença o extraordinário semifreddo de queijo de cabra que a acompanha. A farofinha de azeitona, um pouco coquette, valoriza o conjunto. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Uma entrada que cumpre o seu papel. Sutil e agradável. A acidez do tomate é amenizada pelo semifredo de queijo de cabra fresco. José Baratino provou que está no caminho certo ao escolher ingredientes simples e orquestrá-los com a maestria dos melhores do ramo. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - É impossível não elogiar esta sopa fria de tomate de alta voltagem, que conta ainda com a presença do queijo de cabra, morno, um ótimo contraste, delicadamente polvilhada por uma farofa de azeitonas pretas. Saborosa mas, no final, ligeiramente pesada. Não chegou a ameaçar os dois concorrentes diretos. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - As virtudes desta entrada não são poucas. É refrescante, saciadora na medida certa e cria uma ótima junção de sabores e texturas - o tomate, o semifreddo de queijo de cabra, a farofa de azeitona. É concluí-la e exclamar: Ok, estou pronto para o prato.