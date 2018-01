Vêm aí os anúncios em blogs, podcasts e canais RSS O recente relatório da empresa de pesquisas PQ Media indica que as verbas publicitárias em canais alternativos na internet cresceu 198% em 2005, movimentando um total de US$ 20,4 milhões em todo o mundo. O estudo também indica que esta cifra deve continuar crescendo outros 145% em 2006, atingindo perto de US$ 50 milhões. A cifra é pequena, mas é preciso levar em consideração que a audiência dos canais é alternativos é muito segmentada. "Blogs, podcasts e anúncios em canais RSS estão aumentando sua visibilidade como canais alternativos por conta das limitações da publicidade convencional na internet. Estes novos meios constituem uma boa alternativa para atingir o público jovem", disse Patrick Quinn, presidente da PQ Media. Separando o faturamento por meio, a publicidade em blogs totalizou US$ 16,6 milhões em 2005, com 81% do total nos meios alternativos, com podcasts com US$ 3,1 milhões no ano passado e os canais RSS com apenas US$ 650 mil (o levantamento não indica investimentos em RSS na primeira metade de 2005). Futuro dos novos canais O relatório da PQ Media estima que os novos canais terão um crescimento consistente até o final da década, com o amadurecimento dos podcasts e canais RSS, o que fará com que os blogs dominem apenas 39,7% das receitas publicitárias, ou US$ 300,4 milhões. Seguindo as projeções, podcasts devem crescer a uma taxa anual de 154,4%, movimentando US$ 327 milhões em 2010. No total, blogs, podcasts e canais RSS devem movimentar US$ 757 milhões em receitas publicitárias até 2010.