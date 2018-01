Vêm aí três restaurantes especializados

LA MAR Franquia da cevicheria peruana de Gastón Acurio para exportação,tem unidades no Chile, México, EUA, Equador e Panamá. No Brasil, o empreendimento tem como sócio Alexandre Miqui, dono do Shimo. O ceviche é a especialidade da casa e vai figurar no cardápio em seis versões. Um chef peruano já está no País para a abertura do restaurante e treinamento da equipe. O endereço será Rua Tabapuã, 1.410, Itaim. KILLA Não será uma cevicheria, mas um restaurante de cozinha novoandina com opções de ceviche, como o de linguado, tainha e badejo.Além de peixes, a casa vai servir pato e frango com tempero andino e diversos pratos preparados com ingredientes importados. Milho negro, milho roxo e milho azul, entre outras delicadezas da cozinha dos Andes, estarão no cardápio. O chef do Killa (que significa lua em quíchua, língua falada ao longo dos Andes) é Thiago Kubota. Ele tem apenas 21 anos, mas está na cozinha desde os 15. Formado pela Anhembi Morumbi, trabalhou em algumas casas em São Paulo, no Guleiro, no Litoral Norte, e passou um período de três meses no Peru, onde estagiou no La Mar. O restaurante vai ocupar uma esquina em Perdizes, com apenas 22 lugares internos e 6 ao ar livre. Rua Tucuna, 689, Perdizes. SALERO Casa de cozinha latina, terá como chef o boliviano Checho Gonzalez que tem passagem por diversos restaurantes de cozinha contemporânea no Rio de Janeiro. Vai funcionar no lugar do extinto À Côté, na rua Bela Cintra, 1.709, Jardins.