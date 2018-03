'Venceu a melhor', diz presidente da Tijuca O presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, reconheceu que a disputa foi apertada, mas foi nada modesto ao comemorar a vitória da escola: "Venceu a melhor", afirmou, na tarde desta quarta-feira, 5. Ele disse que, apesar das desavenças com o carnavalesco Paulo Barros ao logo da preparação do carnaval, ele será mantido no cargo. "Eu fico. Por que ele não ficaria?", questionou.