Venda antecipada da soja 2014/15 segue lenta no Brasil, diz Céleres A comercialização antecipada da safra 2014/15 de soja no Brasil continua lenta, bem atrás do índice verificado um ano atrás, devido aos baixos preços oferecidos aos produtores rurais, disse nesta terça-feira a consultoria Céleres.