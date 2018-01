Venda de celulares cresce mais que em 2006

O mercado de telefonia celular surpreendeu e deverá crescer este ano mais do que em 2006. Depois de alcançar a marca de 99,9 milhões de aparelhos no ano passado, a expectativa é fechar 2007 com 115 milhões de linhas. As estimativas são da empresa de informações de mercado Teleco, que divulga hoje um estudo sobre telefonia celular. Os dados mostram ainda a briga continental dos grupos América Móvil, do México, e Telefónica, da Espanha, que já dominam 70% do mercado da América Latina. "O setor não perdeu o fôlego como era esperado no início do ano no Brasil. Ao contrário. A tendência, agora, é superar com certa folga o crescimento que aconteceu ano passado", diz o diretor da Teleco, Eduardo Tude. Desde o início do ano, os principais executivos do setor têm dito que o crescimento do mercado ficaria entre 9% e 12%, numa clara desaceleração em relação a 2006, quando o mercado avançou 13,7%. A Teleco diz que o mercado deverá crescer 15% em 2007, com 15 milhões de novos aparelhos. A entrada em operação, pela Vivo, da rede GSM (mesma tecnologia usada pelas rivais e que predomina no mundo) e reação da Oi à perda da liderança na região em que atua, em 16 Estados, estimularam a expansão do setor, além de promoções da Claro e da TIM.