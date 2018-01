Venda de impressoras e multifuncionais cresce 27% na América Latina O Brasil e Venezuela foram os países que mais compraram impressoras e multifuncionais na América Latina entre abril e junho deste ano, com taxas de crescimento de 45%, segundo estudo da empresa de pesquisas Gartner. No caso do Brasil, o País se beneficiou da retomada nas vendas de PCs, que influenciaram as vendas de impressoras e multifuncionais. De acordo com a empresa, as vendas de impressoras e multifuncionais na América Latina chegaram a 2,7 milhões de unidades no segundo trimestre de 2006, índice 27% superior ao obtido no mesmo período de 2005. A companhia apontou o lançamento de novos modelos com tecnologias como jato de tinta, que baratearam os custos, como um fator que aumentou a aceitação dos equipamentos. A HP é a empresa que domina o segmento, com 62,2% do mercado, seguida pela Epson, com 13,4% e Lexmark, com 12,2%.