Venda de jogos para PlayStation 3 supera PS2 e Xbox 360

Janeiro foi um mês positivo para a divisão de videogames da Sony. Pela primeira vez, os jogos para PlayStation 3 tiveram vendas maiores que os títulos para PS2, da própria empresa, e para Xbox 360, da Microsoft. Com Warner Bros., Netflix e Wal-Mart decidindo recentemente apoiar o formato Blu-ray de DVDs de alta definição, as vendas do PS3, que é equipado com um player compatível com a tecnologia, devem continuar robustas, afirmou a Hollywood Reporter. Segundo a empresa de pesquisa do setor NPD, o Wii, da Nintendo, continuou a liderar as vendas de hardware em janeiro, com 274 mil unidades vendidas nos Estados Unidos; seguido por PS3, com 269 mil; e Xbox 360, com vendas de 230 mil unidades. Do lado dos games, Call of Duty 4: Modern Warfare, da Activision, para Xbox, ficou na liderança, vendendo 331 mil cópias. O título foi seguido por Wii Play, com vendas de 298 mil unidades. Guitar Hero III: Legends of Rock, da Activision, para Wii, ficou na terceira posição. A versão desse game para Xbox 360 ocupou a quinta colocação. A Activision está buscando manter a franquia bilionária atualizada e recentemente anunciou a versão Guitar Hero: Aerosmith. O título terá cerca de 30 músicas da banda e também faixas de grupos que tocaram para ela durante turnês. No total, segundo a NPD, as vendas de videogames, incluindo hardware, jogos e acessórios, em janeiro somaram US$ 1,18 bilhão, queda de 6% em relação ao mesmo mês de 2007. A maior parte da queda é atribuída ao lado do hardware, e analistas da NPD especularam que queda no nível de estoques prejudicou o desempenho do setor no mês passado, após um mês de dezembro marcado por movimento elevado.