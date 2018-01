Venda de Olimpia a Telecom Italia tem sinais positivos do Brasil A operação de venda da holding Olimpia, controladora da Telecom Italia, para um consórcio que inclui bancos e a espanhola Telefónica tem recebido sinais positivos de autoridades brasileiras. A informação é do presidente da Pirelli, que está se desfazendo da Olimpia, Marco Tronchetti Provera. "A questão no Brasil está sendo conduzida pelos bancos e pela Telefónica. Eles consideram que tudo está andando bem", disse Tronchetti. O consórcio Telco --do qual fazem parte Telefónica, Intesa SaoPaolo, Mediobanca, Generali e Sintonia-- chegou a um acordo para adquirir a participação que a Pirelli tem na Telecom Italia através da Olimpia. O negócio já obteve aprovação de órgãos reguladores europeus e espera a opinião, ainda que não definitiva, das autoridades do Brasil, onde Telefónica e Telecom Italia controlam, respectivamente, a Vivo e a TIM Participações, primeira e segunda operadoras de telefonia móvel do país. Tronchetti reafirmou que a Pirelli está agora concentrada nas atividades de pneus, imóveis, tecnologia ambiental e fibra óptica. Perguntado se o grupo descarta um futuro retorno ao setor de telecomunicações, ele disse que "está esperando o fechamento da venda da Olimpia ao consórcio Telco". "O nosso interesse agora é encerrar isso e nos concentrar nas outras atividades." O presidente da Pirelli não deu detalhes sobre como pretende investir o dinheiro recebido com a venda da holding Olimpia. (Por Claudia Cristoferi)