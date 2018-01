Venda de PCs no Brasil recua 12% no 1o trimestre--pesquisa O mercado brasileiro de microcomputadores comercializou 2,217 milhões de unidades nos três primeiros meses de 2009, segundo pesquisa da consultoria IT Data encomendada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e divulgada nesta sexta-feira.