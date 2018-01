Venda de processadores fica estável em 2007

Após previsões de uma ligeira recuperação, o mercado de processadores e componentes eletrônicos deve mesmo registrar desaceleração no crescimento e até uma ameaça de estagnação ao longo deste ano e em 2008. A indústria chegou a esta conclusão depois que a Semiconductor Equipment and Materials International, que fornece equipamentos para o setor de tecnologia e que são usados na fabricação de microchips, previu crescimento de 1% nas vendas de máquinas para este ano. Segundo a companhia, o mercado de componentes deve movimentar US$ 40,9 bilhões neste ano, menos que a expansão de 23% registrada em 2006. Ainda segundo a companhia, o mercado deve crescer 7% em 2008 e 4% em 2009. De acordo com o presidente da empresa, Stanley Meyers, as taxas de crescimento de dois dígitos registradas no passado devem diminuir gradativamente, refletindo a maturidade da indústria. Entre os grandes mercados, a única lacuna a ser ocupada seria a do mercado chinês, que deve registrar uma expansão significativa nos próximos anos. Enquanto isso, mercados como o Japão e Coréia do Sul apresentariam estabilidade e o recuo nas vendas nos EUA.