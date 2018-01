Venda de smartphones cresce em 2006 A venda de aparelhos que combinam as funções de computador portátil e telefone celular, os populares smartphohnes, está crescendo em todo o mundo, segundo indicou estudo da empresa de pesquisas In-Stat. Levantamento recente divulgado pela companhia dá conta de que, entre 2004 e 2005, as vendas deste tipo de equipamento quase triplicaram, e que, entre o ano passado e 2006, as vendas cresceram 50% só no primeiro semestre. As razões que levaram a este crescimento foram o lançamento de novas redes em todo o globo, permitindo novos serviços interativos, a popularização do acesso móvel ao e-mail, e a maior competição entre fabricantes, derrubando os preços dos produtos, numa categoria que conta com mais de 20 fornecedores principais, incluindo aí nomes como Palm, RIM (fabricante do Blackberry), HP, Qtek, Motorola e Nokia, apenas para citar alguns. Mas a In-Stat também alerta que, apesar de mais populares, os smartphones ainda são usados juntamente com outros aparelhos celulares mais simples apenas para realizar ligações, e que ´a maioria dos usuários não baixa novas aplicações´ para os smartphones, embora muitos aparelhos tenham um grande poder de processamento. Só que, apesar do crescimento, ainda há um grande caminho a ser percorrido na conquista dos usuários móveis. Em outro estudo, desta vez da empresa de pesquisas Yankee Group, apenas 6% dos 220 milhões de usuários de telefones celulares nos EUA acessam e-mail em seus celulares, sendo que apenas 4% usam aplicativos de mensagens instantâneas.