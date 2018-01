Venda de TV LCD aumenta 40% em dezembro

Com o lançamento da TV digital no País, os brasileiros têm optado por comprar televisores de tela de cristal líquido (LCD) para obter maior qualidade de imagem. Segundo levantamento realizado pelo site de comparação de preço Buscapé, no mês de dezembro, quando comparado a novembro, foi registrado um aumento de 40% na procura por este produto. Um dos períodos que apresentou maior crescimento no setor, foi nos meses que antecederam a Copa do Mundo em 2006, quando a queda de preços e o interesse em assistir aos jogos em uma tela grande, panorâmica e com melhor definição de imagem e cor fez com que a venda das televisões de LCD e plasma aumentasse significativamente. Para 2008, a expectativa dos fabricantes é de que sejam comercializados 230 mil aparelhos de TV de LCD e plasma no País, o que equivale a 3% do total.