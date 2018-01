Venda direta é aposta da Speed para lançar player de MP3 Se não em vendas, pelo menos nas mentes dos usuários é inegável a liderança do iPod entre os tocadores digitais. O produto da Apple, por sua capacidade e facilidade de uso viraram sinônimo de estilo entre os produtos da categoria. Só que estilo tem preço, elevado no caso dos tocadores da Apple, o que deixa um flanco para outros tocadores digitais e que acabam caindo no gosto do brasileiro. Ao cair nessa vala comum, no entanto, como diferenciar o seu produto, se quase todos os tocadores apresentam funcionalidades semelhantes? A fabricante chinesa Speed InfoTech, por exemplo, apostou na venda direta e garantia do produto para um tocador com 1 GB que está vendendo no mercado brasileiro. Como outros tantos modelos do tipo ´barra´, o aparelho traz sintonizador de rádio FM, atua como gravador de voz e pode armazenar outros arquivos digitais como um Pen drive. O chamado MP3 Sound Station custará R$ 199,00 no mercado brasileiro. Por enquanto, o aparelho só está sendo vendido pelo televendas da empresa, no número (11) 44371137.