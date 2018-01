Venda do Apple iPhone começa dia 29 de junho

A Apple vai começar a vender seu iPhone em 29 de junho, uma estréia que servirá como teste para determinar se o sucesso da empresa com os computadores Macintosh e os players de mídia iPods pode ser estendido ao ramo dos celulares. A Apple anunciou a data na noite de domingo, com três comerciais de TV que mostram a grande tela de toque do aparelho e sua capacidade de exibir vídeos e fotos e tocar música. Os comerciais também estão disponíveis no site da empresa. A data de lançamento nos Estados Unidos foi confirmada por um porta-voz da empresa. A Apple planeja vender o iPhone na Europa e Japão, no futuro, mas não anunciou datas específicas. O iPhone custará entre US$ 500 e US$ 600, dependendo da capacidade de memória do aparelho, e será vendido online e nas lojas da Apple e da AT&T, que tem contrato com a Apple para servir como operadora de telefonia móvel exclusiva do iPhone durante dois anos. Expectativa Steven Jobs, o presidente-executivo da Apple, revelou o iPhone em janeiro depois de meses de especulação de que a empresa estava trabalhando em um celular que combinava as funções de telefonia com os recursos de seu player iPod de música e vídeo. As vendas mundiais de celulares ultrapassaram a marca do bilhão de unidades ao ano, e Jobs afirmou que se a Apple conquistar um por cento desse mercado, em 2008, isso significaria a venda de 10 milhões de iPhones. O lançamento do iPhone representa um desafio para outros fabricantes de celulares, tais como Motorola e Nokia, que também vendem os chamados "celulares inteligentes", aparelhos sofisticados e de preço elevado. A AT&T, maior operadora norte-americana de telefonia, também espera que o iPhone crie atração que lhe permita ganhar vantagem sobre rivais como Verizon Communications e Sprint Nextel Corp. . Executivos de empresas rivais dizem que o preço elevado do iPhone pode afastar muitos potenciais compradores, e que o entusiasmo gerado pelos aparelhos poderia beneficiar outros celulares sofisticados.