Venda do iPhone começa, mas ainda é difícil adquirir o aparelho

O iPhone 3G começou a ser vendido nesta sexta-feira pelas operadoras Claro e Vivo, mas os preço não é o único fator que vai manter alguns entusiastas longe do aparelho. Veja também: Operadora anuncia planos de até R$ 2,6 mil para iPhone 3G iPhone: Vivo chega com preço menor e lote maior que a Claro Vídeo: iPhone chega oficialmente ao Brasil Tanto a Claro como a Vivo restringiram as vendas do iPhone a poucas lojas proprietárias. Em São Paulo, a Claro disponibiliza o aparelho só nas lojas dos shoppings Iguatemi, Market Place, Higienópolis e Anália Franco, e sua assessoria de imprensa informou que não há previsão de vendas nas lojas franqueadas, em outros pontos da grande São Paulo. A Vivo está priorizando quem já é cliente, mas também restringiu os pontos de venda físicos - em São Paulo, uma opção é a loja do shopping Iguatemi. A operadora orienta os interessados no aparelho a fazerem o cadastro no site e aguardarem contato. Já que a Vivo, nesse momento, só está vendendo para quem já é cliente, o aparelho, que sai por R$ 899,00 na versão de 8GB e no plano mais caro (de R$ 585,00) pode custar até R$ 600,00, dependendo de fatores como o consumo mensal, o tempo de contrato e o tipo de uso que o cliente costuma fazer do celular. Além disso, ao contrário da Claro, a Vivo oferece planos com pacote de dados ilimitado, o que é atrativo num celular cuja principal característica é o acesso à internet. Na Claro, apesar dos preços mais altos do que da concorrente, o cliente pode parcelar em até 24 vezes e ter desconto na mensalidade dos planos se usar o cartão American Express. A reportagem do estadao.com.br visitou algumas franquias da Claro e da Vivo na Grande São Paulo. Em todas as lojas, os vendedores afirmaram que a procura tem sido grande. "Você é a terceira pessoa em 15 minutos", disse um dos atendentes de uma loja da Claro num shopping do grande ABC. Em São Paulo, na Rua Santa Ifigênia, conhecida pela grande oferta em eletrônicos de todo o tipo, a reportagem teve dificuldade para encontrar o aparelho. Lojistas informaram que a importação do iPhone se tornou mais difícil nos últimos tempos. Depois de muito procurar, uma loja escondida no primeiro andar de uma galeria tinha o telefone disponível e desbloqueado. A versão de 8GB, sem garantia, custava R$1700, à vista.