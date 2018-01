Venda do iPhone pela Vodafone depende de subsídios

A britânica Vodafone está negociando com a Apple para lançar o celular e player de mídia iPhone na Europa, e as conversas dependem pelo menos em parte de garantias de volume de vendas e subsídios, de acordo com uma revista holandesa. A norte-americana Apple exigiu um volume de vendas garantido para o iPhone, algo que a operadora britânica de telefonia móvel não pretendia oferecer, segundo informações no site da revista holandesa Bright. Conforme a revista, a Vodafone queria mais liberdade para subsidiar as vendas do aparelho, e não queria que a Apple tivesse controle sobre o preço de comercialização do iPhone. A Vodafone preferiu não comentar a reportagem. A Vodafone vem há muito sendo apontada por analistas como parceria óbvia para a Apple quando chegar a hora de levar o iPhone à Europa. Outro possível parceiro bastante mencionado é a alemã Deutsche Telekom.