Vendas a prazo do varejo paulista cresceram 1,1% em novembro

Segundo a entidade, as vendas à vista tiveram alta de 0,4 por cento nas mesmas bases de comparação.

Na comparação com outubro, as vendas a prazo subiram 3,1 por cento, enquanto as à vista tiveram elevação de 8 por cento.

De acordo com a ACSP, as vendas tiveram impulso com a chegada do calor que favoreceu as vendas da moda primavera-verão e pelas promoções e liquidações em vários setores, sobretudo no de bens duráveis.

(Reportagem de Aluísio Alves)