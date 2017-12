Vendas da nova safra de café avançam pouco no Brasil com incerteza sobre colheita As vendas da nova safra de café (2014/15) do Brasil avançaram pouco no mercado físico desde fevereiro, atingindo ao final de março no máximo 17 por cento da produção esperada, em meio a incertezas sobre as perdas decorrentes do tempo quente e seco nos primeiros meses do ano, segundo avaliação da consultoria Safras & Mercado.