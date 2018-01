Vendas de celulares devem ultrapassar um bilhão em 2007 A Nokia espera que em 2007 sejam vendidos mais de um bilhão de celulares em todo o mundo, o que levará a um crescimento de 10% da indústria em relação a 2006. A empresa prevê que as vendas globais de telefones celulares crescerão acima de 15% na Ásia, na China, no Oriente Médio e na África, e um pouco menos de 10% na Europa e na América, diz um comunicado emitido nesta terça-feira pela empresa. Este crescimento das vendas permitirá alcançar o número de 3 bilhões de usuários em 2007, um ano antes do previsto pela empresa finlandesa. Segundo o comunicado, um dos objetivos da Nokia é popularizar a conexão WAP (de acesso à internet através do celular). "Considerando que existem cerca de 850 milhões de usuários de telefones Nokia, estamos em posição de conectar mais pessoas à internet que nenhuma outra empresa do mundo", disse o presidente da companhia finlandesa, Olli-Pekka Kallasvuo. Segundo a Nokia, em 2006 foram vendidos em todo o mundo cerca de 970 milhões de celulares, em comparação aos 800 milhões fabricados no ano anterior. A gigante finlandesa fabrica atualmente um de cada três telefones celulares vendidos no mundo.