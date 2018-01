Vendas de cimento no Brasil em maio caem 0,7%, diz Snic

No ano até maio, no entanto, as vendas subiram 2,8 por cento na comparação anual, a 28,8 milhões de reais. Em 12 meses, a alta foi de 3,1 por cento, para 70,7 milhões de toneladas.

Em maio, a região Nordeste teve alta de 7 por cento nas vendas, de 1,26 milhão de toneladas, avanço insuficiente para compensar o recuo de outras regiões.

No Sudeste, a queda foi de 3,4 por cento, para 2,82 milhões de toneladas, enquanto no Sul foi de 2,5 por cento, a 862 mil toneladas. No Centro-Oeste as vendas caíram 0,8 por cento e atingiram 694 mil toneladas.

(Por Juliana Schincariol)