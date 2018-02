Vendas de etanol mantêm-se aquecidas

As vendas de etanol no centro-sul permaneceram aquecidas em junho. Na primeira quinzena do mês o volume de etanol comercializado totalizou 1,10 bilhões de litros, redução de apenas 1,14% em relação à quinzena anterior. Do total, 977,05 milhões de litros foram destinados ao mercado interno e 127,71 milhões de litros ao mercado externo, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). Desde o início da safra 2010/2011, a moagem de cana totalizou 173,66 milhões de toneladas, ante 144,26 milhões registradas em igual período da safra 2009/2010.