Vendas de games nos EUA têm menor alta em mais de 2 anos

As vendas de videogames nos Estados Unidos subiram 9% em agosto ante um ano antes, naquele que é o menor crescimento mensal em mais de dois anos, segundo dados da empresa de pesquisa NPD apresentados na quinta-feira, 11. Ajudada por um fluxo contínuo de títulos populares, a indústria de videogames tem se provado resistente às dificuldades econômicas que afeta outras indústrias. Contudo, as vendas de agosto ficaram pela 1a vez com crescimento abaixo dos 10% em 27 meses, segundo a NPD. A analista Anita Frazier, da NPD, espera que as vendas de hardware continuem crescendo em parte devido à decisão da Microsoft de reduzir o preço de seu Xbox 360 na semana passada. A empresa abaixou o preço do Xbox 360 Arcade, que vem sem disco rígido, para 199 dólares. O Xbox 360 superou o PlayStation 3 da Sony nas vendas de agosto, com 195.200 unidades do Xbox 360 versus 185.400 consoles PS3 vendidos nos Estados Unidos. O Wii da Nintendo vendeu mais que as duas plataformas juntas, totalizando 453.000 unidades no mês. No segmento de portáteis, o DS da Nintendo superou o PlayStation Portable da Sony com vendas de 518.300 unidades ante 253.000 do rival. O jogo mais vendido no período foi a popular franquia de futebol americano "Madden NFL 09" da Electronic Arts, lançado em agosto. Ele vendeu um milhão de unidades para o Xbox 360, 643.000 unidades para o PS3 e 424.500 unidades para o PlayStation 2.