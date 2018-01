Vendas de impressoras aumentam mais de 50% em 2006 O mercado brasileiro de impressoras registrou vendas de 3,4 milhões de unidades no ano passado, volume 54% maior em relação a 2005, quando foram comercializados 2,2 milhões de equipamentos. As facilidades de pagamento oferecidas pelo varejo e os incentivos governamentais para elevar o consumo de computadores em 2006 acabaram por puxar as vendas das impressoras jato de tinta, multifuncionais e até mesmo as impressoras laser, muitas vezes comercializadas em ofertas casadas. O estudo Brazil Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker sinalizou a adesão da classe D, mesmo que ainda muito tímida, no consumo de impressoras. Há pouco tempo ainda restritas às classes A e B, e muito recentemente à classe C, a inclusão da D nestes periféricos revela a rápida ascensão digital da população, sempre movida a preços e planos de financiamento atrativos. O ano de 2006 foi marcado como o período em que mais se vendeu multifuncionais jato de tinta. De acordo com Luciano Crippa, analista da IDC Brasil que cobre este mercado, pela primeira vez no histórico deste segmento foi comercializado um volume maior de impressoras jato de tinta multifuncionais do que as de única função. ?As multifuncionais jato de tinta estão muito mais acessíveis. Hoje já é possível encontrar estes equipamentos por aproximadamente R$ 300, enquanto as jato de tinta comuns estão por volta de R$ 170?. A explicação, segundo Crippa, vem por diversos fatores, como o fato do consumidor final estar mais atento ao valor da parcela do que ao preço total da compra, e também preferir equipamentos com mais recursos, além do apelo da fotografia digital, uma vez que grande parte dos equipamentos multifuncionais jato de tinta já possuem conexão para câmeras digitais. Estímulo As vendas de impressoras laser, monocromáticas e color, também tiveram um crescimento acima das expectativas, com 153% de aumento sobre o resultado de 2005. Crippa explica que esta explosão de vendas de lasers foi motivada principalmente pela queda de preços, que gerou demanda das empresas de manufatura e finanças, e ainda permitiu a entrada do segmento SMB. ?Atualmente, a pequena empresa já busca mais a profissionalização, isso porque hoje ela tem a oportunidade de obter produtos que antes lhe eram inacessíveis por conta do alto preço?. As impressoras laser color também sofreram queda de preço, sendo já possível encontrar alguns modelos por aproximadamente R$ 1000. Vale lembrar, porém, que os altos custos da impressão colorida ainda são uma forte barreira para sua aquisição. Em fase de amadurecimento, o setor de equipamentos laser, tanto mono como color, é quase totalmente dominado pelo mercado corporativo, responsável por mais de 95% das compras destes equipamentos. Um dado curioso do estudo é sobre as impressoras matriciais, que continuam resistindo ao tempo e às novas tecnologias. Com 2% do mercado total de impressoras, elas sustentam a mesma média de crescimento há anos, mantendo seu espaço pelo fácil manuseio e por não necessitarem do constante carregamento de cartuchos, sendo bastante utilizadas por órgãos governamentais e pelas áreas de educação, saúde e finanças. Diversidade Crippa faz uma análise interessante do mercado de forma geral. ?Os fabricantes se dirigem para caminhos distintos. Enquanto um está focado em oferecer equipamentos para o segmento financeiro, outro dirige seus esforços para o Governo, outro para o SMB, e assim vai. Isso mostra que é um mercado que ainda tem espaço para todos os fabricantes crescerem?. Para 2007 a expectativa é de um mercado ainda aquecido, entretanto com a expectativa de um saldo inferior ao do ano passado por conta da alteração do ICMS, que afetará as vendas em São Paulo, maior centro de compras no Brasil. Outro ponto para justificar as expectativas mais moderadas para este ano é o excelente resultado de 2006, considerado pela IDC como o ?Ano do Varejo?. Mesmo com uma taxa de crescimento inferior a do ano passado, 2007 não deixará por menos, e a previsão é que aumente a aquisição dos equipamentos laser pelo segmento corporativo, sejam fechados grandes contratos de outsourcing de impressão e tenhamos maior foco dos fabricantes no segmento SMB.