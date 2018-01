Vendas de jogos nos Estados Unidos crescem 47% em abril

As vendas de hardware e software de videogame subiram 47% em abril na comparação com o ano anterior, com o lançamento de Grand Theft Auto 4 pela Take-Two Interactive Software, mas o console de videogame Nintendo Wii roubou o espetáculo. A popularidade de Grand Theft Auto 4 não estimulou as vendas dos consoles PlayStation 3, da Sony, e Xbox 360, da Microsoft, que registraram queda considerável em volume ante os resultados do mês anterior. Em abril, os consumidores dos Estados Unidos adquiriram 188 mil Xbox 360 e 187 mil PS3, de acordo com dados divulgados na quinta-feira pelo grupo de pesquisa de mercado NPD. No mês anterior, as vendas haviam sido de respectivamente 262 mil e 257 mil unidades. "O fato de que a Páscoa tenha caído em março e não em abril, este ano, teve impacto sobre as vendas do mês, acredito", disse Colin Sebastian, analista da Lazard Capital. "Sei que, do lado do hardware, os resultados foram um pouco decepcionantes, mas precisamos esperar para ver o que um mês de vendas do GTA 4 faz por essas plataformas, bem como um mês sem alteração de feriado", disse Sebastian. O Grand Theft Auto 4 foi lançado em 29 de abril e 2,9 milhões de cópias do jogo foram vendidas nos Estados Unidos nos primeiros cinco dias, segundo a NPD. Porque o jogo de ação criminal só pode ser usado em seus dois sistemas, Microsoft e Sony estavam contando que o título convencesse pessoas que ainda não compraram um novo console de videogame a aproveitar a oportunidade. "Foi surpreendente não vermos vendas maiores de hardware para o Xbox 360 e o PlayStation 3, dado o lançamento do GTA4", escreveu Anita Frazier, analista da NPD, em seu relatório. "Mas, porque o jogo esteve no mercado por apenas cinco dias no período reportado, um estímulo às vendas bem pode se evidenciar nos números de maio", disse. A Sony afirmou que as vendas do PS3, ainda assim, estavam 130% acima dos resultados do mês um ano atrás, e apontou para novos títulos como Metal Gear Solid 4 e Resistance 2 como novas fontes de estímulo às vendas.