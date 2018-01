Vendas de notebooks crescem 84% na América Latina

O número de computadores portáteis vendidos na América Latina cresceu 84% no segundo trimestre de 2007 em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram comercializados 1,1 milhão de notebooks no continente entre abril e junho deste ano, revela pesquisas do Gartner. É o equivalente a 20% do total de computadores vendidos na região, 5,6 milhões. De acordo com o estudo, mais da metade das vendas de notebooks, ou 52%, foi efetuada para consumidores finais. Queda de preços dos equipamentos e facilidades de pagamento estão entre os principais fatores que contribuíram para a saída desses produtos. Já a comercialização de PC registrou um avanço de 38% no segundo trimestre. O faturamento ficou em US$ 3,7 bilhões. O Brasil vendeu quase metade dos computadores vendidos na região, ou seja, 2,5 milhões de máquinas. Entre os fabricantes, a marca HP foi a mais procurada, com vendas de 854,8 mil unidades. Em segundo lugar vem a brasileira Positivo, que comercializou 383,8 mil de máquinas, seguida pela Dell com 379 mil equipamentos.