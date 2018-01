Vendas de PCs devem cair 5,3% em 2009, diz IDC

A empresa de pesquisa de mercado IDC cortou previsão de venda de computadores pessoais em 2009 e espera que o valor das vendas recue 5,3 por cento. Tais ações acontecem em um momento em que a economia enfraquecida desencoraja compradores e o aperto de crédito impede outros de comprarem PCs. A IDC, que acompanha as vendas de produtos de tecnologia, previa anteriormente que os embarques globais de computadores pessoais aumentariam 4,5 por cento no próximo ano. "O que mudou é primeiramente uma reação à economia", disse Loren Loverde, analista do IDC. A empresa emitiu sua última previsão para as vendas de PCs há cerca de três meses. O total de vendas unitárias de PCs produzidos por empresas que incluem Hewlett-Packard, Dell, Lenovo, Acer e Apple deve subir 3,8 por cento no próximo ano, em queda ante crescimento de 12,4 por cento em 2008, informou a IDC. Há uma discrepância entre o crescimento de unidades vendidas e o valor dos PCs porque os preços estão caindo à medida que os consumidores e as empresas reservam menos do orçamento para novas compras, disse Loverde. "Compradores estão acompanhando seus bolsos um pouco mais de perto. Eles estão menos inclinados a atualizar suas máquinas ou comprar aquele processador mais rápido", acrescentou.