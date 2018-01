Vendas de semicondutores acompanham comércio de PCs As vendas mundiais de semicondutores (componentes eletrônicos) subiram em janeiro, devido ao ganho de confiança entre os consumidores, anunciou na segunda-feira a Associação da Indústria de Semicondutores dos EUA (SIA, na sigla em inglês). As vendas cresceram em 9,2%, para US$ 21,47 bilhões, na comparação com o mesmo período do ano anterior, mas caíram em 1,2% com relação a dezembro. "Os compradores de computadores pessoais continuam a colher grandes benefícios da queda firme nos preços dos semicondutores, obtida por meio de avanços na tecnologia", afirmou George Scalise, presidente da SIA, em comunicado. Os preços dos computadores de mesa e laptops caíram em mais de 9% em 2006, de acordo com a SIA, que previu que as condições do mercado continuariam a melhorar este ano. "As preocupações quanto aos estoques acumulados no trimestre anterior parecem ter se resolvido, e a previsão quanto a um crescimento de entre 10 e 15% em termos de volume, em 2007, parece ser realista", disse Scalise. As vendas de chips de memória DRAM lideraram o setor tanto em termos de faturamento total quanto de crescimento ante o ano anterior, em janeiro, com US$ 3,6 bilhões em vendas e crescimento na receita de 72% ante janeiro de 2006. O lançamento do sistema operacional Windows Vista, da Microsoft, que requer memória adicional considerável, pode ter contribuído para o aumento da demanda, segundo a SIA.