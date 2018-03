Vendas de veículos desabam e concessionárias pioram projeções As vendas de veículos novos no Brasil despencaram em junho sobre um ano antes, atingidas por fraqueza na confiança do consumidor que tem encontrado ofertas reduzidas de crédito para financiamentos, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela associação que representa concessionárias, Fenabrave.