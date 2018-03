Vendas de veículos flex caem 6,5% em julho contra junho

A comercialização de veículos no mês passado, entretanto, ficou acima das 238.958 unidades de julho de 2008.

As vendas totais no mês passado de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus teve queda de 4,9 por cento sobre o mês anterior e recuo de 0,9 por cento sobre julho passado.

No acumulado do ano, as vendas somaram até julho 1,474 milhão de unidades, contra 1,410 milhão de unidades no mesmo período de 2008.

A participação dos flex no total de vendas de veículos leves no Brasil atingiu em julho 89 por cento, contra 89,8 por cento em junho e 87,6 em julho do ano passado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)