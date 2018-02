Vendas de veículos no Brasil em junho sobem 4,65% sobre maio

No acumulado do primeiro semestre, as vendas avançaram 8,98 por cento sobre igual período de 2009, para 1,58 milhão de unidades.

A Fenabrave estima agora vendas totais do setor, incluindo também motos, de 5,12 milhões de unidades em 2010, ante estimativa anterior de 5,15 milhões. Se confirmado, o resultado representará uma alta de 7,82 por cento sobre 2009.

A projeção da entidade para vendas de automóveis neste ano foi levemente reduzida, enquanto a de comerciais leves, caminhões e motos melhorou. A previsão para ônibus ficou praticamente inalterada.

RANKING DE MONTADORAS

A Fiat manteve a liderança nos segmentos de automóveis e comerciais leves, com vendas de 60.167 unidades em junho e 341.443 unidades no primeiro semestre.

Em seguida aparece a Volkswagen, com vendas no mês passado de 51.965 unidades e de 313.443 unidades de janeiro a junho.

A General Motors teve vendas de 49.039 unidades em junho, acumulando 302.183 unidades na primeira metade do ano.

A Ford vendeu 24.441 unidades em junho e 154.053 unidades no primeiro semestre.

A Anfavea, associação que representa as montadoras instaladas no Brasil, divulgará nos próximos dias dados referentes à produção e exportações do setor, além de seus números para as vendas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)