Vendas de videogames nos EUA sobem 50% em maio

As vendas norte-americanas de hardware e software de videogames subiram em 50% em maio em relação ao mesmo período de 2006, sob o estímulo da forte demanda pelo console Nintendo Wii e pelo console portátil Sony PSP, demonstraram dados setoriais divulgados nesta semana. As vendas de maio atingiram os US$ 815,5 milhões, 49% acima de maio de 2006, mas quase 3% abaixo dos US$ 838,6 milhões faturados em abril, à medida que o setor se dirige à sua característica desaceleração sazonal de verão, indicam dados do grupo de pesquisa NPD. O Wii, da Nintendo, uma vez mais foi o console mais popular, com vendas de 338 mil unidades da máquina de US$ 250, segundo a NPD. O portátil Nintendo DS teve vendas de 423 mil unidades, e o jogo "Pokemon Diamond", da empresa, foi o mais vendido para qualquer sistema, segundo a empresa de pesquisas. "Realmente, o ímpeto do Wii não parece ter fim", disse Beth Llewelyn, porta-voz da Nintendo. "Os consumidores estão respondendo bem à direção que tomamos com esses sistemas." O PlayStation 3, da Sony, continuou sua trajetória morna em maio, com vendas de 81,6 mil unidades, semelhantes às do mês anterior. O console está repleto de tecnologias poderosas como o drive de DVD de alta definição Blu-ray, mas os consumidores hesitam diante do preço de US$ 600 e da escassez de jogos imperdíveis. O PlayStation 2 superou as vendas de seu sucessor de alta tecnologia em base superior a dois para um, com 187,8 mil unidades, devido ao preço baixo e ao forte acervo de jogos que ele oferece, atraentes para os consumidores que ainda não estão convencidos da necessidade de novos consoles. A Sony recebeu estímulo com as vendas do portátil PSP, 221 mil unidades, 40 % acima do total de maio de 2006, depois de um corte de preço em abril. A Microsoft registrou vendas de 154,9 mil unidades de seu Xbox 360, com queda de 11% ante os totais de abril. Aaron Greenberg, gerente de produto do serviço online de jogos Xbox Live, diz que "estamos chegando ao verão; as pessoas estão tirando os calções das gavetas e comprando menos consoles."