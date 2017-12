Vendas do Casino desaceleram no 1º tri por impacto do Brasil A varejista Casino disse que o crescimento das vendas desaceleraram no primeiro trimestre, refletindo uma performance moderada no Brasil, um importante mercado para a empresa que controla o Pão de Açúcar, enquanto a Ásia permaneceu fraca com uma confiança do consumidor difícil e distúrbios políticos atingiram as vendas na Tailândia.