Vendas do PSP no Japão batem recorde em setembro

A Sony anunciou nesta quinta-feira, 4, que vendeu número recorde de PlayStation Portable (PSP) no Japão em setembro. A nova versão mais estreita e barata do videogame portátil capaz de executar vídeos e músicas tem ajudado a motivar a demanda pela plataforma. A Sony informou que vendeu 550 mil unidades da nova versão do PSP no mês passado, superando o desempenho do aparelho em qualquer mês no Japão desde dezembro de 2004, quando a plataforma chegou às lojas do país. A companhia japonesa lançou o novo PSP no Japão em 20 de setembro por 19,8 mil ienes (US$ 170), 5% menos que o preço do modelo original, para competir melhor com o portátil DS, da Nintendo.